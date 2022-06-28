الإمارات: إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مواطنة إسرائيلية بسبب حيازة كمية من المخدرات

قال محامي فداء، تامي أولمان، "في الأيام القليلة المقبلة، سيتم استبدال الحكم بعقوبة السجن الفعلي لسنوات طويلة"

ألغت محكمة الاستئناف في أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق فداء كيوان،والذي صدر في الامارات، بعد اتهامها في مارس / آذار الماضي بالتجارة وحيازة المخدرات.

وقال محامي فداء، تامي أولمان، "تم سحب حكم الإعدام، وتم قبول الاستئناف عن طريق المحامي المحلي. تلقينا الأخبار السارة ونحن سعداء"، مؤكدا أنه "في الأيام القليلة المقبلة، سيتم استبدال الحكم بعقوبة السجن الفعلي لسنوات طويلة"، مضيفا "نحن ستبذل قصارى جهدها لإعادتها إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".

وجاء قرار المحكمة، بعد تأجيل عدة جلسات عقدت لإعادة النظر في الحكم بالآونة الأخيرة، وسيتم تخفيف العقوبة إلى السجن في الأيام المقبلة

وكانت فداء كيوان، والتي تبلغ من العمر 43 عامًا، من سكان حيفا شمال إسرائيل، تقطن في دبي خلال الاشهر الاخيرة، وتملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، كانت قد اصدرت تحذيرا للمواطنين الاسرائيليين الذين ينوون زيارة دولة الامارات من صرامة القوانين المتعلقة بالمخدرات في هذه الدولة ناصحة اياهم بعدم القيام بمخالفة القانون هناك.

ويذكر أن آلاف الاسرائليين زاروا دولة الامرات منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولتين في شهر تشرين الاول اوكتوبر/تشرين الأوَّل من العام 2020.