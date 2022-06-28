تقرير: حماس مستعدة لإبرام صفقة تبادل إنسانية

جاء هذا بعد الفيديو الذي نشرته الحركة لهشام السيد الذي تحتجزه في قطاع غزة

أفادت قناة الميادين اللبنانية اليوم والمقربة من حزب الله ان حماس أبلغت الوسطاء أنها مستعدة إبرام صفقة تبادل انسانية سريعة، واضاف التقرير أن حماس وافقت عن الإفراج عن هشام السيد مقابل اسرى مرضى في المستشفيات الإسرائيلية، مع ذلك، لا يوجد لإسرائيل اية معلومات حول وضع السيد الصحي، او وضع ابرا منغستو، لكن تم أخذ صور حماس بجدية حيث انه من الممكن أن يكون وضعه الصحي ليس جيدا، وان المنظمة في أزمة وتحاول أن تظهر انه تم علاجه، حيث من المعروف لدى حماس أنه بالوضع السياسي الحالي في إسرائيل من المعروف ان احتمال ابرام صفقة تبادل ضعيف.

وقال مسؤول إسرائيلي بوقت سابق اليوم للقناة "13" أن هذا "حرب نفسية- إسرائيل حددت معادلة واضحة بخصوص الأسرى والمفقودين وهي لن تحيد عنها".

والدة هشام السيد صرحت للقناة "13" بأنها :"أنا أعاني حين أرى ابني مريض، انا لا أشعر جيدا حين يكون ابني بعيدا عني، عندما رايته بكيت وانفعلت، لكنني احترت لم يبدو هكذا، لاحظت أنه لا يشعر جيدا، هو يعاني من مشاكل نفسية وتلقى علاجا طبيا، انا لا أعرف ان كان يتلقى هناك العلاج الذي يحتاجه ، لم أره منذ 8 سنوات، افكر فيه ليلا نهارا، اريد ان يعود ابني الي".

ويشار الى انه في اسرائيل يتم متابعة الوضع في قطاع غزة، وذلك بعد نشر حماس اول فيديو لهشام السيد، وهو التوثيق له منذ اكثر من سبع سنوات وهو مرتبط بجهاز تنفس، واعلنت حماس امس انه طرأ تدهور بحالة احد الاسرى الاسرائيليين الصحي واتضح اليوم ان المقصود هو هشام السيد.

وتطرق تعقيب ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت حول الفيديو الى الاسير ابرا منغيستو ايضا وقال :"حماس تحتجز مواطنين يعانيان من مشاكل نفسية، مرضى ويعانون، بصورة مخالفة للقانون الدولي. نشر فيديو لمريض عمل حقير ويائس، دولة إسرائيل تعتبر حماس المسؤولة عن الوضع الصحي لمواطنيها الاسرى. اضافة لذلك، حماس تحتجز جثامين جنديين، هدار جولدين واورون شاؤول، وذلك بصورة مخالفة للقانون الدولي، هشام السيد، ليس جنديا، انما مواطنا إسرائيليا يعاني مشاكل نفسية اجتاز السياج الحدودي لغزة مرات سابقة قبل، حماس تعيق كل احتمال لابرام صفقة، انشطة حماس تدل على ان الحديث يدور عن منظمة وقحة واجرامية. دولة إسرائيل ستواصل جهودها لاعادة الاسرى والمفقودين كل الوقت بمسؤولية وإصرار".