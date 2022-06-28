الجيش الإسرائيلي يؤكد إحباط محاولة تهريب أسلحة بالقرب من البحر الميت

يتعامل الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية بجدية مع أي تورط لمواطنين إسرائيليين في تهريب أسلحة

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته أحبطت محاولة تهريب أسلحة وذخائر في منطقة البحر الميت، معلناً أنه تعرف على اثنين من المشتبه بهم وتم اعتقالهما.

وقال الجيش، "قامت القوات في أعمال تمشيط والقت القبض على مشتبه فيهما وبحوزتهما حقيبة وفي داخلها أربعة مسدسات وثلاث رساشات من نوع M-16 وذخيرة"، مشيرا إلى أن "المشتبه فيهما مواطنان إسرائيليان من بدو النقب قرب ديمونا جنوب اسرائيل"، مؤكدا أنه "تم تحويلهما الى التحقيق في جهاز الشاباك بعد الاشتباه ان التهريب كان مخصصا لجهة إرهابية".

وتابع الجيش في بيان له، "في أعقاب التحقيق مع الاثنين تم اعتقال الجهات المسؤولة عن عملية التهريب وهما معروفان بنشاطاتهما على الحدود الأردنية لتهريب الوسائل القتالية"، مردفا "تم تحويل مواد التحقيق الى النيابة العامة لتقديم لوائح اتهام بالاضافة الى طلب توقيفهما حتى انتهاء الاجراءات القضائية بحقهما".

ويتعامل الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية بجدية مع أي تورط لمواطنين إسرائيليين في تهريب أسلحة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، مما يعرض أمن الدولة وسكانها للخطر.