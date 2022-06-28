احباط محاولة لعملية طعن بالبلدة القديمة بالقدس واعتقال المنفذ بعد فراره من المكان

وكان المنفذ فر الى الحرم القدسي بعد محاولته طعن الشرطي المتمركز في باب المجلس

اعلنت الشرطة الاسرائيلية عن اعتقال فلسطيني من سكان مدينة بيت لحم بسنوات العشرين من عمره للاشتباه بمحاولة طعن أحد عناصر الشرطة المتمركزين عند بوابة الحرم القدسي، وفر من المكان الى داخل الحرم، وانها اعتقلته وضبطت بحوزته السكين وتم نقله للتحقيق.

وكانت الشرطة الاسرائيلية اعلنت بوقت سابق ببيان أن مشتبها حاول طعن شرطي يتمركز بالقرب باب المجلس أحد ابواب الحرم القدسي ، وفر من المكان الى داخل الحرم ، وقامت قوات الشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود برد سريع وبعمليات تمشيط بهدف العثور عليه واعتقاله.

وقالت في بيانها إنه في حوالي 20:45 وصل المشتبه الى باب المجلس وحاول طعن شرطي بواسطة سكين بيده ، دون ان يتسبب بإصابات، وفر من المكان.