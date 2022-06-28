خاص/وزيرة الطاقة الإسرائيلية : طاقم التفاوض يعمل على حل الخلاف حول الحدود البحرية مع لبنان والقوات الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو

وتابعت الوزيرة، "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تفاهمات وبواسطة الوسيط الأمريكي نحن مستعدين للتقدم لحل هذا الملف"

أكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، اليوم الثلاثاء، أن طاقم التفاوض الإسرائيلي يعمل طيلة الوقت للتوصل إلى توافق حول النزاع الدائر بين لبنان وإسرائيل حول موارد الغاز في البحر المتوسط وملف ترسيم الحدود البحرية.

وقالت الوزيرة في لقاء خاص مع قناة I24NEWS: "نحن مستعدون للمفاوضات ونأتي لها بنية طيبة"، مضيفة "طاقم التفاوض الإسرائيلي أجرى لقاء مع الجانب الآخر في الأيام الماضية، كما قدمنا عرض للوسيط، وفي حالة ما كانت أي تطورات جديدة فأكيد سنعلن عنها".

وبخصوص منصة كريش، قالت الوزيرة، "أنا أريد أن أوضح بشكل قاطع أن منصة كريش غير متواجدة في المناطق المتنازع عليها"، مشددة على أن "كريش ليست للتفاوض لأنها إسرائيلية ومناقشة هذا الملف لن تكون مثمرة".

وتابعت الوزيرة، "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تفاهمات وبواسطة الوسيط الأمريكي نحن مستعدون للتقدم لحل هذا الملف".

وفي نفس السياق، ردت الوزيرة على ما إذا كانت إسرائيل متخوفة من تحول القضية إلى تصعيد عسكري مع حزب الله قائلة: إن "القوات الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو وأقترح على الجانب الآخر التوصل إلى الحل لأنه لا جدوى من التهديدات"