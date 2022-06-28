تقرير: مصر تعارض المشاركة بتحالف عسكري ضد ايران

بحسب التقرير ان مسؤولين عسكريين وامنيين في مصر عبروا عن معارضتهم وان هذا يعكس موقف السيسي

افادت صحيفة "العربي الجديد" اليوم أن مصر تعارض اي فكرة للمشاركة بتحالف عسكري ضد ايران، وبحسب التقرير، مسؤولون سياسيون وعسكريون في مصر بعثوا رسائل بأن بلادهم تعارض اي تحالف عسكري ضد الجمهورية الإسلامية، ومؤخرا شددوا هذا بصورة متكررة في الاعلام المصري.

وشددت المصادر بأن مسؤولين كبار في الجيش المصري اعلنوا بصورة واضحة عن معارضتهم لهذا التحالف وكل مواجهة مباشرة مع ايران، وأوضحوا :"هذه القضية عرضت في المؤسسات الأمنية والعسكرية في مصر، بعد النشر عن القضية واقامة تحالف عسكري ضد ايران بالشرق الاوسط"، يأتي هذا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى سلطنة عمان أمس بهدف "نقل رسالة الى الايرانيين" مفادها أن "مصر بأي حال من الأحوال غير مستعدة لأي مواجهة مباشرة مع ايران".

في حين قالت مصادر مصرية أخرى أن "رأي السيسي يعكس وجهات النظر داخل المؤسسة العسكرية والمصرية، بأنه لأسباب عديدة لا يوجد أي داعي لأي مواجهة مع ايران. ايران غير معادية لمصر بأي شكل من الاشكال، بل على العكس من ذلك، فان وجود اتفاق سري بين السلطات، يضمن بأن مواجهة من هذا القبيل لن تحدث بتاتا، في المقابل، المصادر أفادت أنه خلال الزيارة الأخيرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمصر، تم على ما يبدو بحث هذا الموضوع".

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي مصري سابق قوله:"عدد من الدول العربية في الخليج استخدمت نفوذها من خلال المساعدات الاقتصادية لممارسة ضغوطات على الشرطة المصرية لإجبارها للإنضمام الى التحالف العسكري". وأوضح الديبلوماسي ان السيسي يمكن ان يتعاون مع دول الخليج بموضوع التحالف العسكري ، الى جانب دول اخرى، ضد تهديدات على ما يبدو يواجهونها، لكنه لن يتجاوز ذلك، ما يشير الى أنه لن يتعامل مع مواجهة عسكرية مباشرة مع ايران".

وقال الديبلوماسي المصري ان "المنطقة حاليا على شفا مواجهة جديدة يمكن أن تحدث في لبنان. في كل حرب بالوكالة جديدة في المنطقة، ايران توجه ضربات قاسية ضد أعدائها، ومصر تدرك هذا جيدا. لذلك، فإنها تخشى ان تكون هدفا لهجوم من جانب ايران، وفي حال حدوث مثل هذا الأمر، سيكون من الصعب على مصر ان ترد، وهذا سيضع الجيش المصري بموقف صعب".