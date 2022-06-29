الضفة الغربية: مقتل شاب فلسطيني خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي وإعتقال 13 آخرين في جنين

أشار بيان للجيش الإسرائيلي، أن قواته والشاباك وشرطة الحدود أجرت اعتقالات في أماكن أخرى في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل فلسطيني إثر اشتباكات جديدة مع قوات الجيش الإسرائيلي اندلعت خلال عملية اعتقال شخصين مطلوبين في جنين شمال الضفة الغربية،

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الشاب محمد ماهر مرعي (23 عاما)، لقي مصرعه أثناء إلقاء عبوات ناسفة على قوات الجيش، وردت الأخيرة خلال العملية بإطلاق النار على عدد من المشتبه بهم، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، دخلت القوات إلى المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين فلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال العملية، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على عدد من المشتبه بهم الذين ألقوا عبوات ناسفة عليهم، كما سُمع إطلاق نار في المنطقة" ، مضيفًا أنه تم تحديد "إصابات".

وأشار بيان للجيش الإسرائيلي، أن قواته والشاباك وشرطة الحدود أجرت اعتقالات في أماكن أخرى في الضفة الغربية ليلة أمس الثلاثاء، واعتقلوا 13 شخصا مطلوبا، وتم نقلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وأضاف البيان أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي.