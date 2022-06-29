توقعات لحل الكنيست اليوم وذهاب إسرائيل لانتخابات جديدة

العمل على قدم وساق لتشريع سلسلة من القوانين قبل المصادقة على مشروع حل الكنيست

على ضوء الاتفاقيات بين الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون حل الكنيست من المتوقع أن يتم تمريره بالقراء الثانية والثالثة اليوم الأربعاء، وبعد منتصف الليلة سيصبح يائير لابيد رئيسا لحكومة إسرائيل، وستقام المراسم الرسمية غدا صباحا.

وذكرت القناة الاسرائيلية "13" أمس بـأن رئيس الحكومة الحكومة الجديد من المتوقع أن لا ينتقل للسكن في المقر الرسمي في بالفور، وإنما لمبنى مؤقت كان يستخدمه حراس نتنياهو في الماضي ، الحديث يدور عن شقة من ثلاثة غرف سيعيش فيها يائير وليهيا لابيد، وبالفعل بدأت عملية نقل المعدات والأثاث الى المكان.

وحاليا ، في الكنيست يواصلون ماراثون التشريع قبل حل الكنيست، حيث أقرت أمس سلسلة من القوانين بالقراءه الأولى للسماح لها باستمرار العمل، في حين أن قرار زيادة تمويل الأحزاب توقف في هذه المرحلة بعد انتقادات كثيرة للأمر خصوصا بعد الكشف عن المبلغ.

ان لم تطرأ اية مفاجئات حتى اللحظات الأخيرة، من المتوقع ان يتم حل الكنيست الـ24 وستذهب إسرائيل رسميا نحو انتخابات للمرة الخامسة في غضون ثلاثة سنوات ونصف.