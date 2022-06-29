الأردن ينفي نيته المشاركة بتحالف عسكري ضد ايران يشمل إسرائيل

جاء هذا خلال تصريحات لوزير الخارجية ايمن الصفدي الذي قال "انه لا يوجد اي عرض من هذا القبيل"

أفادت قناة "الجزيرة" القطرية بأن الأردن ينفي أي نية للانضمام إلى تحالف عسكري يشمل إسرائيل، وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية أيمن الصفدي شدد بمقابلة مع القناة خلال زيارته لقطر بأنه "لايوجد عرض من هذا القبيل، والأردن لن يكون في مثل هذا التحالف، الموضوع ليس أيضا على جدول أعمال الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة في تموز/يوليو القادم".

وصرح الصفدي تعليقا على تصريحات للعاهل الأردني عبد الله الثاني بِِشأن تأييده تشكيل تحالف عسكري عربي، قائلا " إن ما طرح هو سؤال في مقابلة صحفية لجلالة الملك حول ناتو في المنطقة، ليس بمعنى امتداد للحلف الأطلسي، وانما كطرح لآلية دفاعية عربية لمواجهة التحديات المشتركة".

وتابع الصفدي:"ومن الطبيعي أن يؤيد الأردن ويدعم نشاط مؤسساتي عربي مشترك، إن كان بموضوع الأمن أو الاقتصاد". وذكرت القناة القطرية بأن الوزير الأردني نفى التقارير بالاعلام الإسرائيلي والغربي، حول نية إسرائيل ودول عربية أخرى بناء تحالف عسكري ضد ايران بمساعدة الولايات المتحدة".

ويشار الى ان الاعلان الأردني ينضم الى التقرير أن مصر أيضا تعارض الدخول الى تحالف عسكري ضد ايران، حيث افادت "العربي الجديد" أمس بأن مصر تعارض كل فكرة للمشاركة في ائتلاف عسكري ضد ايران، وبحسب التقرير، مسؤولون سياسيون وعسكريون في مصر بعثوا رسائل بأن دولتهم تعارض كل تحالف عسكري ضد الجمهورية الاسلامية، ومؤخرا شددوا هذا في الإعلام المصري.