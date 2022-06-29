تقرير: الإمارات تستخدم رادارات إسرائيلية لرصد الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية

إسرائيل تجري محادثات سرية مع مسؤولين عسكريين من السعودية وقطر بشأن التهديدات الإقليمية التي تشكلها إيران

أفادت قناة N12 الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أنه سيتم نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات من أجل رصد الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.

وأضافت القناة نقلاً عن تقارير أجنبية، أن الرادارات الإسرائيلية ستكون إلى جانب أنظمة أخرى للكشف عن الطائرات، جزءًا من شبكة الدفاع الإقليمية التي تحاول إسرائيل إقامتها مع الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين ضد إيران"،

وأكدت التقارير بحسب صحيفة جيرازلم بوست الإسرائيلية، أن إسرائيل تجري محادثات سرية مع مسؤولين عسكريين من السعودية وقطر بشأن التهديدات الإقليمية التي تشكلها إيران.

وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية قد أكدت نقلا عن مصادر إسرائيلية أن المغرب ودول الخليج عرضت على إسرائيل طلبات لشراء وسائل قتالية دفاعية. وطلبت دول الخليج على وجه الخصوص شراء منظومة القبة الحديدية، ورادار "الصنوبر الأخضر" ومنظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ. وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم مثل هذه الطلبات حيث نقلت من خلال قنوات أخرى.

واستضافت إسرائيل لأول مرة في قمة النقب التاريخية، وزير خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين، يشار إليها باسم اللجنة التوجيهية لقمة النقب ، الذين اجتمعوا مرة أخرى في العاصمة البحرينية المنامة