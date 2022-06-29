تقرير: مصر تحذر ايران من المساس بالمواطنين الإسرائيليين على أراضيها

يأتي هذا في اعقاب تقرير بان مصر والامارات دخلت للمناطق التي يمكن ان يحدث فيها استهداف لاسرائيليين

أفادت صحيفة "العربي الجديد" صباح اليوم نقلا عن مصادر أمنية في القاهرة بأن مصر حذرت ايران من محاولة استهداف سياح إسرائيليين على اراضيها، وقالوا "المحادثات بين الطرفين تضمنت تأكيدا من جانب المسؤولين المصريين لخطر محاولة ايرانية لاستهداف إسرائيليين في مصر، انتقاما لسلسلة الاغتيالات لمسؤولين بالحرس الثوري نسبت الى إسرائيل، القاهرة حذرت طهران من أن محاولة من هذا القبيل ستضر بشكل كبير بالعلاقات بين البلدين".

واضافت المصادر:"التحذير المصري لطهران وصل بعد تسريبات وصلت للقاهرة من الجانب الإسرائيلي، ذكرت أن مصر والامارات دخلت الى المناطق التي يمكن ان يحدث فيها استهداف لإسرائيليين، وذلك في أعقاب الاعلان عن نجاح التنسيق الإسرائيلي التركي باحباط إستهداف إسرائيليين على الأراضي التركية، الأمر الذي دفع الإيرانيين للبحث عن مناطق بديلة".

في المقابل قال المسؤولون إن" الجانب الايراني أكد أمام المسؤولين المصريين بأن الادعاءات الإسرائيلية عن محاولات لاستهداف سياح إسرائيليين في دول ثالثة كذب، وإن ايران غير معنية بالحاق الضرر بسلامة الشعب المصري"

وعلى صعيد متصل ، افادت "العربي الجديد" أمس بأن مصر تعارض كل فكرة للمشاركة في ائتلاف عسكري ضد ايران، وبحسب التقرير، مسؤولون سياسيون وعسكريون في مصر بعثوا رسائل بأن دولتهم تعارض كل تحالف عسكري ضد الجمهورية الاسلامية، ومؤخرا شددوا هذا في الإعلام المصري. كما نفت الاردن ايضا على لسان وزير خارجيتها ايمن الصفدي مشاركتها في مثل هذا التحالف.