وزير الأمن الإسرائيلي يكشف:"ايران وحزب الله حاولوا الحاق ضرر بنشاط اليونيفيل"

بيني غانتس قال إن هذا كان عن طريق السايبر واستهدفوا سرقة المواد حول تجهيزات اليونيفيل في المنطقة

كشف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم خلال كلمة له أن مسؤولي أمن ايرانيين، حاولوا بالتعاون مع حزب الله، إلحاق الضرر بالقوات الدولية في لبنان يونيفيل.

وقال خلال مشاركته بمؤتمر بجامعة تل أبيب ان ايران وحزب الله حاولوا القيام بذلك عن طريق السايبر، وهدفهم كان سرقة مواد حول تجهيزات اليونيفيل في المنطقة، والتي كان حزب الله ينوي استخدامها، وقال غانتس :"هذا انتهاك جديد لايران وحزب الله بحق مواطني لبنان واستقرارها".

وأضاف غانتس :"نحن نرى خلال السنوات الأخيرة ظاهرة لمجموعات قرصنة من جانب ايران تعمل ضد إسرائيل ودول أخرى، ’المبعوثون الجدد’ هم إرهابيين مع لوحة المفاتيح، يحب محاسبتهم مثل باقي مقاتلي المنظمات الإرهابية الآخرين، نحن نعرف من هم، وسنستهدفهم مع مرسليهم".

ويعتقد غانتس أن ايران هي من تقود هجمات السايبر، وتقوم بخطوات تهدف للتأثير على عمليات ديموقراطية في دول أخرى. وقال :"كما حدث بانتخابات الولايات المتحدة ومحاولات أخرى تعرفها إسرائيل، أنشطة مثل التي تنفذها وحدة ’شهيد كاوه’ التي جمعت معلومات حول السفن، محطات الوقود والمصانع في عدد من الدول- والتي عملت بموجب تعليمات مباشرة من القيادة الايرانية والحرس الثوري، كما كشف في تحقيقات".

واضاف غانتس "في السنوات الأخيرة أوقفنا محاولات كثيرة لاختراق شركات خاصة وجماهيرية في البلاد والخارج، اطالب الجمهور المطالبة ’بالمسؤولية الألكترونية’ ، ومعاقبة شركات وجهات لا تعمل بموجب التعليمات".

نائب قائد وحدة 8200، الذي شارك بنفس المؤتمر تحت الاسم’ اوري’ قال إن "الجيش الإسرائيلي إحبط محاولات للسيطرة على أنظمة المياه الحيوية في إسرائيل، والتي حاولوا تسميمها قبل عدة سنوات، نفس العدو هاجم إٍسرائيل، وبنفس السياق ميزنا انه يحاول مهاجمة محطات طاقة في الولايات المتحدة" واضاف :"هذه التهديد نجحنا بمنعه عن طريق تعاون وثيق مع شركائنا الأمريكيين، هذه الانجازات تجعل جنودنا بأن يكونوا فخورين بعملهم بالوحدة 8200".