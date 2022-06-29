الانتخابات الاسرائيلية: رئيسة حزب العمل تجتمع مع رئيس هيئة الاكان السابق ايزنكوت

من المتوقع ان يقوم ايزنكوت خلال الايام القادمة بالاعلان عن حقيقة نيته خوض مجال السياسة الاسرائيلية

افاد موقع "والا" الإخباري أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي اجتمعت اليوم مع رئيس هيئة الأركان السابق غادي ايزنكوت، ومن المتوقع أن يعلن ايزنكوت خلال الأيام القادمة بعد حل الكنيست ان كان يرغب بالدخول الى السياسة، وبحسب التقرير فإن عددا من أحزاب المركز -يسار يسعى الى التواصل معه لضمه مثل :"يش عتيد"، "كحول لفان"، وايضا "تكفا حداشا" و"يمينا"، تواصلوا معه بالسابق حول ضمه.

في جزء من المحادثات التي أجراها ايزنكوت مؤخرا قال إنه طرح الامكانية انه لدى دخوله السياسية سيقوم بذلك مع مجموعة مرشحين حتى تكون له قوة سياسية قادر على التصرف معها بنفسه.

في الوقت نفسه، من غير المتوقع في "العمل" أو "يش عتيد" الموافقة على ضمه مع نواب آخرين.

رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي تسعى لتعزيز قائمتها من خلال مرشحين جدد قبل الانتخابات التمهيدية التي سيجريها الحزب خلال الشهرين القادمين، في حين ان الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل من المتوقع اجرائها في 18 تموز/يوليو، وحتى الآن لا يوجد اي مرشحين آخرين اعلنوا نيتهم الترشح لمنافسة ميخائيلي على قيادة حزب العمل.