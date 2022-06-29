تقرير: حماس توافق على دخول مواطن إسرائيلي قطاع غزة في محاولة لبدء اتصالات لصفقة تبادل أسرى

بحسب التقرير الناشط الاسرائيلي ابلغ شخصية امنية اسرائيلية كبيرة على موافقة حماس دخوله للقطاع

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن في إسرائيل ابلغوا عن موافقة مبدأية لحماس للسماح بدخول مسؤول مدني إسرائيلي إلى غزة، في محاولة لتحريك الاتصالات لابرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

وذكر التقرير انه منذ سنوات يحاول سامي عبيد، ناشط بارز في قطاع غزة، ويوآل مرشك، عضو حركة "الكيبوتسات" تحريك مبادرة مدنية لتحريك حل لقضية الأسرى والمفقودين، مبادرة في إطارها حاول مرشك نفسه مع ممثل من عائلة اسرى ومفقودين دخول غزة لمناقشة الموضوع.

ومن عام 2018 ترفض حماس هذه المبادرة، لكن في بداية هذا العام توجه سامي عبيد الى وزارة الداخلية في قطاع غزة بالموضوع، وحصل لأول مرة على مؤشرات ايجابية من حركة حماس، مرشك وممثل من عائلة الاسرى والمفقودين طلب منهم تسليم غرض معين اشار الى جديتهم واستعدادهم لدخول غزة وهم قاموا بذلك.

حماس قدمت الضوء الأخضر ، لكنها رفضت تقديم التزام مكتوب له، وافقت فقط على تقديم كلمتهم فقط في هذا الشأن. حاليا بسبب اسباب تقنية، بقي مرشك وحدة بالصورة، بدون الممثل من أحد عائلات الأسرى والمفقودين. خلال الشهر والنصف الماضيين، اجتمع مرشك مع شخصية أمنية كبيرة في إسرائيل وأطلعها على الموضوع وعلى الموافقة المبدأية لحركة حماس.وطلب السماح له بدخول غزة لدفع الموضوع، هذه الشخصية الأمنية الكبيرة قالت له انه سيتم فحص الموضوع، لكن حتى اليوم لم يتخذ اي جواب بالموضوع.