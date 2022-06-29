كبادرة ايجابية قبل زيارة بايدن: إسرائيل تؤجل الاجراءات الصارمة لدخول ومكوث الاجانب بالضفة الغربية

جاء هذا بعد أن عبر الأمريكيون عن استيائهم من هذه الاجراءات الجديدة التي طبقت بحق مواطنين امريكيين

افادت القناة الاسرائيلية "13" أنه بناء على طلب الإدارة الأمريكية وكبادرة ايجابية قبل زيارة بايدن، سيتم تأجيل الاجراءات الادارية الجديدة التي اتخذتها وزارة الأمن الاسرائيلية لدخول ومكوث الأجانب الى الضفة الغربية مدة شهرين، وسيتم خلال هذه الفترة دراسة هذه الإجراءات مجددا.

واتخذ القرار بعد محادثة بين وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس ومسؤولين أمريكيين عبروا عن انتقادات شديدة على جزء من بنود الاجراءات الادارية، بيان رسمي بالموضوع سيتم إرساله قريبا الى المحكمة.

خلال الأسابيع الأخيرة، عبر الأمريكيون عن استياء شديد من هذه الخطوة، بسبب سريانها على مواطني الولايات المتحدة وأيضا لتقييدها دخول الأكاديميين الى الضفة الغربية، حتى الآن في اسرائيل لم يلتزمو بتغيير الاجراءات الصارمة، لكنهم يقومون بتأجيلها كخطوة أولية وحتى لا يحرجوا الإدارة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل الى اسرائيل في 13 تموز/يوليو، وبعد ذلك يزور السعودية بالتواريخ 15 و16 تموز/يوليو وسيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي البيان الصادر عن البيت الأبيض ذكر ان بايدن سيزور الشرق الاوسط "لتعزيز التزام الولايات المتجدة بأمن وازدهار اسرائيل" بايدن سيشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي وسيشارك خلال الاجتماع مصر، العراق والاردن، كما سيزور خلال جولته الشرق اوسطية السلطة الفلسطينية.