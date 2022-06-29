اعتراف إيراني: "العمليات الإسرائيلية زعزعت استقرارنا وتسببت بزلزال على مستوى قيادة الدولة"

"الخروقات الأمنية داخل إيران وحجم العمليات الإسرائيلية الهائلة زعزعت أمن أقوى مؤسسة استخباراتية لدينا"

أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، على لسان مسؤولين إيرانيين أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة التي جرى تنفيذها داخل أراضي الجمهورية الإسلامية تمكنت من زعزعة الاستقرار على مستوى قيادة البلاد. خلال المقابلة، عقب نائب الرئيس الإيراني السابق محمد أبطحي على الاغتيالات الغامضة التي حدثت في إيران في الأشهر الأخيرة وكذلك التغييرات في القيادة.

واعترف بأن "الخروقات الأمنية داخل إيران وحجم العمليات الإسرائيلية الهائلة زعزعت أمن أقوى مؤسسة استخباراتية لدينا". وأضاف أن "بعدنا الأمني كان على الدوام صخرة الجمهورية الإسلامية وقد ضرب العام الماضي".

أقر كبار المسؤولين في إيران بأن شبكة التجسس الإسرائيلية توغلت عميقًا في جميع الدوائر الأمنية الإيرانية. قال مستشار حكومي وشخص آخر مرتبط بالحرس الثوري إن رئيس جهاز مخابرات الحرس الثوري، حسين طائب، تعرض لضغوط هائلة للقضاء على شبكة التجسس الإسرائيلية التي تداخلت في إيران والرد بهجوم مضاد. وتم عزل طائب من منصبه الرفيع، حين فشل بالمهمة.

وقالت مصادر إيرانية إن اعتقال العميد علي نصيري القائد البارز للحرس الثوري، للاشتباه في تجسسه لصالح إسرائيل، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية المستمرة، أدت إلى "زلزال" على مستوى القيادة في طهران. وأفاد مستشار أمني بأن العمليات الإسرائيلية ضد الحرس الثوري أدت بالحركة إلى أدنى مستوى تاريخي لها وألحقت ضرراً شديداً بسمعة التنظيم، في الوقت الذي يثير مبرر وجوده علامة استفهام على مستوى الداخل".

بعد استبدال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، استقال إبراهيم الجعبري رئيس أمن المرشد الأعلى علي خامنئي، وحل محله مشراوي بير. زُعم في البداية أن الجعبري، الذي كان يقود وحدة والي عمار المسؤولة عن أمن خامنئي، سيعين رئيسًا لفرقة المخابرات الوقائية في الحرس الثوري بدلاً من محمد كاظمي الذي عين رئيسًا لجهاز استخبارات التنظيم بدل كاظمي.

الصدمات في قمة التنظيم مستمرة وتكتسب أهمية ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن الجعبري وطائب رئيس جهاز المخابرات الذي تم استبداله، هما أمناء سر ومن المقربين لمجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى خامنئي، ما قد يلمح إلى أزمة ثقة بين الطرفين.

أوضح الدكتور راز زيميت، من معهد دراسات الأمن القومي (INSS) ومركز التحالف للدراسات الإيرانية في جامعة تل أبيب، لـ N12 إن تغيير طائب ينطوي على أهمية قصوى، في حين أن بقية التعيينات هي في الغالب مترتبة على هذا الأمر.