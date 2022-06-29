تقرير: إيران تعتقل جنرالا في الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

تقرير"اعتقل للاشتباه به في تسريب معلومات عسكرية سرية، بما في ذلك مخططات تصميم الصواريخ، إلى إسرائيل"

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية اعتقلت جنرالا في الحرس الثوري في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه بتجسسه لصالح إسرائيل، بعد عدة هجمات على أهداف عسكرية ونووية نُسبت إلى إسرائيل".

وأكدت التقارير أن "اعتقال الجنرال نصيري جاء بعد شهرين من اعتقال عشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع، للاشتباه بتسريب معلومات عسكرية سرية، بما في ذلك مخططات تصميم الصواريخ، إلى إسرائيل" بحسب مسؤول إيراني مطلع على الغارة.

وقال نائب الرئيس الإيراني الأسبق، علي أبطحي، إن "عزل رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، حسين الطيب، الأسبوع المنصرم، كان اعترافا من طهران بأن مواجهة التهديد الإسرائيلي تتطلب قيادة جديدة وإعادة ضبط الإستراتيجيات والبروتوكولات"، حسبما نقلت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الأربعاء.

وأضاف أبطحي للصحيفة الأميركية أن “الانتهاكات الأمنية داخل إيران والنطاق الواسع للعمليات التي تقوم بها إسرائيل قوّضت بالفعل أقوى مؤسسة استخباراتية لدينا”. وتابع “لطالما كانت قوة أمننا هي حجر الأساس للجمهورية الإسلامية وقد تضررت في العام المنصرم”.

وبحسب التقارير "اعترف مسؤولون إيرانيون بأن شبكة التجسس الإسرائيلية تسللت إلى أعماق دوائر الأمن الإيرانية" وحذر وزير المخابرات الإيراني السابق، العام الماضي، من أن المسؤولين يجب أن يخشوا على حياتهم، وفقًا لتقارير إعلامية إيرانية.

وأثار اعتقال نصيري، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية المتكررة، قلق القيادة في طهران، بحسب المسؤولين الإيرانيين المطلعين على الوضع. وقال المسؤولون إن "البعض بدأ بهدوء في المطالبة باستقالة الطيب أو إقالته". وقال شخص مرتبط بالحرس الثوري إن "الطيب طلب سنة أخرى في منصبه لتصحيح الخروقات الأمنية".