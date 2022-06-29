عشية زيارة بايدن: الرئيس الإسرائيلي يلتقي العاهل الأردني لبحث التطورات الدبلوماسية في المنطقة

لم يكشف الملك تفاصيل عن التركيبة المحتملة للتحالف، لكنه قال إن الأردن يرى نفسه منذ عقود كدولة نشطة في الناتو

كشفت القناة الإخبارية N12 الأربعاء، عن الزيارة السرية التي تمت بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في القصر الملكي وقد وصفها بعض الحاضرين بالـ "الدافئة والودودة". وناقش الرئيس وجلالة الملك خلال اللقاء القضايا الاستراتيجية بعمق على المستويين الثنائي والإقليمي، كما تناولت الزيارة ضمان استقرار العلاقات بين الدولتين وضرورة الحوار مع كافة الأطراف في المنطقة.

ووصف مسؤولون أردنيون اللقاء لـ N12 بأنه "مهم لانعقاده عشية تطورات هامة ستشهدها المنطقة، ويأتي في أعقاب سلسلة زيارات عززت العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

وتأتي الزيارة بعد أيام من مقابلة أجراها الملك عبد الله مع وسائل الإعلام الأمريكية CNBC وأعلن أنه يدعم إقامة تحالف دفاعي إقليمي بين دول الشرق الأوسط. في شباط/ فبراير من هذا العام، ذكرت أخبار 12 N أنه تم تشكيل تحالف دفاعي إقليمي بين إسرائيل وجيرانها من أجل التعامل مع التهديد الإيراني، بالتركيز على تهديد الطائرات بدون طيار.

لم يكشف الملك تفاصيل عن التركيبة المحتملة للتحالف، لكنه قال إن الأردن يرى نفسه منذ عقود كدولة نشطة في الناتو تقاتل "جنبًا إلى جنب" مع قوات الحلفاء. "وسأكون سعيدًا لانضمام المزيد من الدول". وأضاف "سأكون أول من يدعم حلف شمال الأطلسي الخاص في الشرق الأوسط".

وأشار الملك الأردني إلى أن "الرؤيا الخاصة بهذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جدا ودورها محددا جيدا. وعلى بيان المهمة أن يكون واضحا جدا وإلا فإنه سيربك الجميع". وأضاف: "كلنا يمكننا أن نتوحد ونقول "يمكننا مساعدة بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا أمر غير معتاد في المنطقة".