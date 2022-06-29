بعد 5 أعوام سفيرًا لدى الأمم المتحدة: السفير داني دانون ينوي خوض الانتخابات في إسرائيل

بعد سنوات من العمل في خدمة دولة إسرائيل على الساحة الدولية، حان الوقت للعودة إلى العمل على الساحة الوطنية

أعلن رئيس الليكود العالمي وسفير إسرائيل إلى الأمم المتحدة داني دانون اليوم الخميس، عن نيته العودة إلى اللعب في الساحة المحلية من خلال الترشح للانتخابات الداخلية في حزب الليكود ومنافسة رئيس الحزب المخضرم ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد بعد حل الكنيست بالقراءة الثالثة وهو الأمر المرشح حدوثه هذه الليلة.

وكشف موقع معريف عن بيان لدانون جاء فيه "بعد سنوات من العمل في خدمة دولة إسرائيل على الساحة الدولية، حان الوقت للعودة إلى العمل على الساحة الوطنية". وأضاف "لقد ناضلت لمدة 5 سنوات من اجل دولة اسرائيل في دهاليز الأمم المتحدة، حان الوقت للعودة والمساهمة في انتصار المعسكر الوطني".

وتطرق دانون إلى الوضع السياسي الراهن: "تعاني دولة إسرائيل من حالة اضطراب سياسي مستمر وقد حان الوقت لوضع حد لذلك، ولا يمكن إلا لليكود قوي وكبير أن يشكل حكومة يمينية وطنية تؤدي إلى الاستقرار السياسي". بالإضافة إلى ذلك، أضاف دانون: "أنا أثق بأن 130 ألف عضو من الليكود سيختارون في الانتخابات التمهيدية المقبلة فريقًا جيدًا وعالي الجودة سيقود الليكود إلى نصر كبير في الانتخابات المقبلة.

وأضاف موجها حديثه إلى أعضاء الليكود: "يا أعضاء وعضوات الليكود، في الكنيست القادمة سأكون سفيركم في الليكود والكنيست".

دانون الذي يشغل منصب رئيس حزب الليكود العالمي، يمارس عمله للسنة الخامسة على التوالي كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة فضلا عن كونه نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ملفه إنجاز إضافي آخر يعتبر سابقة، حيث عين في حزيران /يونيو 2016، رئيسًا للجنة القضائية للأمم المتحدة. قبل ذلك، شغل منصب وزير العلوم ونائب وزير الأمن وعضو الكنيست عن حزب الليكود.