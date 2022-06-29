مصر والبحرين يؤكدان على ضرورة التنسيق والتعاون لمواجهة تحديات المنطقة وحفظ أمنها

أكدا على دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامجها وتعزيز دور الطاقة الذرية

أكدت مصر والبحرين في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، على "عمق علاقات البلدين، وضرورة التعاون لمواجهة تحديات المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار"

وأكدا على دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددا على "دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية"

جاء ذلك في بيان مشترك في ختام مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي أجريت، الأربعاء، بقصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة.