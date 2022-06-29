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إسرائيل: نفتالي بينيت يعلن عدم نيته الترشح لانتخابات الكنيست الوشيكة ويعهد لشاكيد بخلافته لترؤس حزب"يمينا"

i24news

دقيقة 1
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يعقد مؤتمرا صحفيا في البرلمان الإسرائيلي ، معلنا أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة. 29 يونيو 2022.
Olivier Fitoussi/FLASH90رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يعقد مؤتمرا صحفيا في البرلمان الإسرائيلي ، معلنا أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة. 29 يونيو 2022.

أشار نفتالي بينيت إلى أنه سيساعد لابيد برئاسة الحكومة قدر المتطلب وبأنه سيظل جنديا وفيا ومخلصا لهذه البلد"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، أنه لا ينوي الترشح لانتخابات الكنيست الوشيكة، وأشار إلى أنه سيساعد لابيد برئاسة الحكومة قدر المتطلب، كما عهد لأيليت شاكيد بخلافته وترؤس حزب"يمينا" وتابع "سأظل جنديا وفيا ومخلصا لهذه البلد".

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ومن المحتمل  اجراء الانتخابات الـ 25 المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني/ أكتوبر من العام الجاري أو في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بحال تم إقرار حل الكنيست هذه الليلة.

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