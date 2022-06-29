إسرائيل: حزبان يهددان بتعطيل مشروع قانون حل الكنيست بسبب رفض المعارضة تمرير قانون مترو الأنفاق

ليبرمان:نعتزم تقديم مئات التعديلات على مشروع قانون حل الكنيست ونفعل كل ما في وسعنا من أجل تمرير قانون مترو

هدد حزبان من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتعطيل مشروع قانون حل الكنيست بسبب رفض المعارضة تمرير قانون مترو الأنفاق، وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "المعارضة الإسرائيلية تريد عرقلة مشروع القانون لأنه سيكون انتصارا للائتلاف"

ومن جهته هدد وزير المالية أفيغدور ليبرمان من حزب"يسرائيل بيتينو" اليميني ووزير المواصلات ميراف ميخائيلي عن حزب "العمل" (يسار الوسط) بمعارضة مشروع القانون الذي من شأنه حل الكنيست إذا لم توافق المعارضة على تمرير مشروع قانون مترو الأنفاق.

وقال ليبرمان على تويتر "نعتزم تقديم مئات التعديلات على مشروع قانون حل الكنيست". "ونفعل كل ما في وسعنا من أجل تمرير قانون مترو" وتابع "خلال هذه اللحظات أتوقع على الأقل من جميع أصدقائي في الائتلاف أن يضعوا كل الاعتبارات السياسية جانبا ويعملوا فقط من أجل المصلحة الوطنية".

وسيوسع مشروع قانون مترو الأنفاق شبكة السكك الحديدية الخفيفة في تل أبيب إلى نظام مترو أنفاق في مشروع النقل العام الأكثر شمولاً في تاريخ إسرائيل، بما في ذلك 90 ميلا من خطوط السكك الحديدية تحت الأرض التي تمر عبر 24 مدينة في البلاد

وفي السياق تقدمت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية بعدة تعديلات لتأجيل التصويت على حل الكنسيت حتى يوم الجمعة الوشيك، وتخطط للسماح بانتهاء صلاحية قوانين الطوارئ التي تمدد القانون المدني الإسرائيلي ليشمل مستوطنات الضفة الغربية.

ويمدد حل الكنيست تلقائيا قوانين الطوارئ لمدة ستة أشهر. إذا لم يتم حل الكنيست بحلول منتصف ليل غد الخميس - مع انتهاء سريان التشريع - "فسيكون الوضع القانوني للمستوطنين غير واضح"