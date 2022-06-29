السعودية تعلن أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق يوم السبت 9 يوليو/تموز الوشيك

الوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز الوشيك، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك توافق يوم السبت 9يوليو

أعلنت المحكمة العليا السعودية في بيان، اليوم الأربعاء، أن "غدا الخميس 30 يونيو/حزيران 2022 هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز الوشيك، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك توافق يوم السبت 9 يوليو/تموز.

وأشارت دائرة الأهلة في المحكمة العليا إلى أنها عقدت جلسة، مساء اليوم الأربعاء، 30 من شهر ذي القعدة لعام 1443هجرية الموافق 29 / 6 / 2022 للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الخميس 1 / 12 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق لـ 30 من شهر يونيو/تموز الوشيك، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 / 12 /1443هجرية الموافق للثامن من شهر يوليو/تموز، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه"