عملية إطلاق نار في محيط ضريح سيدنا يوسف قرب نابلس في الضفة الغربية

وقام بإطلاق النار فلسطينيون في حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلاً، من مسافة بعيدة ولدقائق طويلة، باتجاه الضريح

وقعت عملية عدائية في محيط ضريح سيدنا يوسف شرقي نابلس، أسفرت عن إصابة قائد لواء السامرة روعي تسفايغ ومدنيين بجروح طفيفة وإسرائيليين اثنين، مساء أمس (الخميس) في المجمع الذي كان يقيم فيه مئات المصلين الصلوات لإحياء ذكرى يوسف الصديق. وأفيد أن القائد أصيب بشظايا رصاصة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بتاح تكفا وسط البلاد.

وقال رئيس مجلس السامرة الذي تواجد في مكان الحادث، يوسي دغان: "العقيد تسفايغ رفض معالجة إصابته قبل أن ينتهي إجلاء جميع المصلين بسلام"، حسب النشر في موقع كان التابع لهيئة البث الرسمية. وأوضح دغان: "لن نتنازل عن السيطرة على ضريح يوسف وسنواصل الوصول إليه. وأضاف "نحن نعزز جنود الجيش الاسرائيلي وسنتغلب على الإرهاب الهمجي للسلطة الفلسطينية".

وقام بإطلاق النار فلسطينيون في حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلاً، من مسافة بعيدة ولدقائق طويلة، باتجاه الضريح خلال تواجد 300 مصل، وكان من المقرر أن يصل في تلك الليلة إلى المكان في المجمل حوالي 900 شخص، وذلك بالتنسيق الكامل وتحت إشراف الجيش الإسرائيلي لتأمين الحراسة.

وبحسب واينت، بدأ تبادل إطلاق النار بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في نابلس قبل منتصف الليل، بينما دخل المقاتلون المنطقة لتأمين طريق المصلين إلى منطقة الضريح. ورغم إطلاق النار الذي وثقته وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد قرر الجيش الإسرائيلي عدم التراجع عن إقامة الحدث الديني وسمح بدخول المصلين إلى المجمع.

ويشهد مجمع الضريح الخاضع للسيطرة الفلسطينية منذ عام 2000 اشتباكات بين الزوار اليهود والفلسطينيين، في الأشهر الأخيرة. إذ يتفقد المكان بشكل متكرر، مجموعات من المصلين، ولكن في الآونة الأخيرة أيضًا أقدم بعض الفلسطينيين على تخريب المجمع وإعمال الضرر فيه.