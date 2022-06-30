قانون حل الكنيست يطرح للتصويت صباح اليوم في عملية هي الأطول من نوعها بتاريخ إسرائيل

من المتوقع أن تبدأ مناقشة قانون حل الكنيست الخميس بتمام السابعة والنصف فيما يتوقع أن يجرى التصويت في التاسعة

من المتوقع أن تبدأ مناقشة قانون حل الكنيست الخميس بتمام السابعة والنصف فيما يتوقع أن يجرى التصويت في التاسعة صباحًا لينزل الستار على أقصر حكومة بتاريخ إسرائيل.

وفقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في لجنة الكنيست ليلًا، تقرر إجراء مناقشة حزبية حول مشروع قانون حل الكنيست حتى الساعة 08:45، حيث سيتم منح كل كتلة إطارًا زمنيًا مدته 5 دقائق لمتكلم واحد. بعد ذلك مباشرة، سيتم منح رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الحق في التحدث حتى الساعة 09:00، وسيختتم رئيس لجنة الكنيست المناقشة، وبعد ذلك سيبدأ التصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

وينص الاقتراح الذي أقرته لجنة الكنيست برئاسة عضو الكنيست نير أورباخ على أن موعد الانتخابات القادمة سيكون 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن تم تسجيل تحفظين إضافيين يقترحان 25 تشرين الأول/ أكتوبر و 8 تشرين الثاني/نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، قررت لجنة الدستور الليلة إجراء الاقتراع في جميع دور رعاية المسنين من خلال وضع صناديق اقتراع فيها، وهو إنجاز يسنج لوزير لمالية أفيغدور ليبرمان حتى يضمن جمع أكبر قدر من الأصوات. كما تقرر أن تنشر لجنة الانتخابات نتائج التصويت على المستوى المناطقي والعام 5 مرات خلال يوم الانتخابات، وهو إنجاز لليكود الذي طالب بعدم الاكتفاء بالنتائج العامة. كما وسيحل واجب الشفافية على كل نشر يحصل على تمويل في الانترنت بما في ذلك الردود.

وفقًا للجدول الأصلي، كان من المفترض أن يتم حل الكنيست يوم أمس، لكن لم يتوصل الائتلاف والمعارضة إلى اتفاق وقرروا تأجيل التصويت إلى ساعات الصباح. وبحسب المطلعين، فإن هستيريا عمت بين أعضاء حزب يش عتيد بسبب شائعات عن حكومة بديلة سيتم تشكيلها قريبًا وهو ما كثف الضغوط لتقديم موعد التصويت لحل الكنيست.

ويفيد موقع N12 أن الائتلاف تنازل أمس الأربعاء عن السير قدمًا بقانون المترو، وتقرر تقديم التصويت وتم استدعاء أعضاء الكنيست للحضور إلى الجلسة الكاملة مرة أخرى ليلة أمس. غير أن التصويت تأجل في نهاية المطاف إلى صباح اليوم الخميس.

عرضت المعارضة في اللحظة الأخيرة، دعمها لقانون المترو، مقابل إلغاء قرار يمينا إخراج النائب عميحاي شكلي إلى التقاعد. على الرغم من أن حزب العمل وحزب يسرائيل بيتنو وافقا على النظر في الاقتراح، عارضوا الأمر بشدة في يمينا وتكفا حداشا.