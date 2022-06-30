الكنيست يقر الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم موعدًا للانتخابات العامة في إسرائيل

رئيس المعارضة منتقدًا الائتلاف المنحل: "وعدوا بالتغيير وتحدثوا عن المداواة، وأجروا تجربة ثم فشلت التجربة"

أعلن الكنيست صباح الخميس عن نتيجة التصويت لصالح إقرار موعد الانتخابات العامة الوشيكة في إسرائيل في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن صوت 57 نائب كنيست ضد التحفظ فيما سانده 47 نائبا.

وتجري في الأثناء مناقشة حل الكنيست تمهيدا للتصويت على حله بالقراءتين الثانية والثالثة. وألقى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في الكنيست التي تجري مناقشة حول حل الكنيست خطابا حول الحدث الذي تشهده الكنيست، ووجه انتقادات لاذعة للائتلاف. وقال نتنياهو: "الشعور العام هو أن البلاد تسقط من أيدينا. وفي الوقت الذي يحدث كل هذا، يحاول كبار المسؤولين الحكوميين تزيين الأمور كلها بالورق الملون. يلجؤون إلى التفاخر والدعاية الذاتية والدعاية الكاذبة الهادفة إلى التستر على حكومة بلا رؤيا وعاجزة عن القيام بأي عمل".

وأضاف رئيس المعارضة: "وعدوا بالتغيير وتحدثوا عن المداواة، وأجروا تجربة ثم فشلت التجربة". هذا ما يحدث عندما تأخذ يمينًا غير حقيقي ويسارًا متطرفًا، وتخلطهم مع الإخوان المسلمين والقائمة المشتركة، هذا ما تحصل عليه. "الحكومة الوحيدة التي يمكن للابيد أن يشكلها هي مع الإخوان المسلمين والقائمة المشتركة. ولقد اتفق لابيد مع القائمة الموحدة والمشتركة لإقامة الحكومة المقبلة".

وقاطع منصور عباس النائب العربي (القائمة العربية الموحدة) في البرلمان المنحل رئيس المعارضة قائلاً "بفضل التعاون معك قامت هذه الحكومة". وصرخ نتنياهو بوجه رئيس الكنيست ميكي ليفي: " الجلسات لا تدار بهذه الطريقة".