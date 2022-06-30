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رسميًا: تم حل الكنيست الرابعة والعشرين والانتخابات القادمة في الأول من نوفمبر

i24news

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مناقشة وتصويت على مشروع قانون لحل الكنيست ، في قاعة الجمعية بالبرلمان الإسرائيلي ، في القدس ، في 30 يونيو ، 2022.
Olivier Fitoussi/Flash90مناقشة وتصويت على مشروع قانون لحل الكنيست ، في قاعة الجمعية بالبرلمان الإسرائيلي ، في القدس ، في 30 يونيو ، 2022.

رسميًا: تم حل الكنيست الرابعة والعشرين والانتخابات القادمة في الأول من نوفمبر

بعد مخاض طويل، أعلنت الكنيست الخميس عن حل نفسها، بعد التصويت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. وكان النواب قد اتفقوا قبل ذلك بقليل على موعد الانتخابات العامة المقبلة للكنست الخامسة والعشرين في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الذي اقترحه الائتلاف.

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وبهذا التصويت يكون قد أسدل الستار على حكومة التغيير التي أقامها عضو الكنيست ورئيس حزب يمينا نفتالي بينيت بالشراكة مع وزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيصبح بدوره رئيسًا للحكومة الانتقالية التي ستصرف الأعمال إلى حين موعد الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وشهدت قاعة الكنيست مشادات كلامية بين أعضاء الكنيست خلال وبعد الإعلان عن حل الكنيست. وكان النائب العربي في الائتلاف قاطع رئيس المعارضة في الكنيست على خلفية انتقاداته لحكومة التغيير التي وصفها بالهجينة: "بفضل التعاون معك قامت هذه الحكومة".

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