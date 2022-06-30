لابيد يزور نصب ياد فاشيم استعدادًا لدخوله مكتب رئيس الوزراء

ومن المقرر أن يقوم لابيد الثلاثاء بأول رحلة سياسية له كرئيس للوزراء ليلتقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أجرى رئيس الوزراء القادم يائير لابيد زيارة إلى متحف ياد فاشيم في القدس المقام لإحياء ذكرى الهولوكوست، صباح الخميس، في خطوة تندرج ضمن الإجراءات الرسمية لتنصيبه رئيسًا للوزراء خلفًا لبينيت بعد الإعلان الرسمي عن حل الكنيست الرابعة والعشرين. وسيتوجه من هناك إلى مكتب رئيس الوزراء للإحتفال بشكل محدود مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، بحسب النشر في واينت.

ونقلت وسائل إعلام على لسان لابيد قوله "جئت إلى هنا كرئيس للوزراء حتى أتعهد أمام والدي بأنني سأحافظ دومًا على إسرائيل قوية".

ومن المتوقع أن يصل لابيد لاحقًا برفقة زوجته للاجتماع في منزل الرئيس على أن يتم تنصيبه رسميًا رئيسًا للوزراء منتصف هذه الليلة (فجر الجمعة). كما تقرر أن ينتقل لابيد للعيش في شقة حارس الأمن بالقرب من المقر الرسمي في شارع بلفور، الذي يخضع لترميمات.

ومن المقرر أن يقوم لابيد الثلاثاء بأول رحلة سياسية له كرئيس للوزراء ليلتقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يذكر أن حزب العمل لم يشارك في التصويت على حل الكنيست، صباح اليوم، للتعبير عن احتجاجه على عدم تمرير قانون المترو. وكتبت وزيرة النقل ميراف ميخائيلي على حسابها على تويتر أن "حل هذه الكنيست ولد بالخطيئة واستمر في خطيئة عدم تمرير قانون المترو بسبب السياسات الشخصية والتافهة. وسيواصل حزب "العمل" السعي من أجل دولة إسرائيل وتشكيل حكومة أفضل ".