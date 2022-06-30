وزارة الصحة الإسرائيلية تنوي الاتصال مع شركة فايزر لشراء تطعيمات للأطفال ضد كورونا

وبمجرد وصول التطعيمات إلى إسرائيل، يمكن لكل من يريد تطعيم أطفاله التوجه إلى صناديق المرضى

بدأ المسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية العمل في الإجراءات اللازمة لشراء التطعيمات ضد كورونا للأطفال من شركة "فايزر" وتشتمل التطعيمات على وجبات قليلة الجرعات بالمقارنة مع التطعيمات التي نعهدها، بحسب ما افادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان).

وسيقوم المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور نحمان آش، بفحص التوصية وسيقرر قريبًا ما إذا كان سيتم قبولها.

من جانبها، توصي جمعية أطباء الأطفال، بالموافقة على لقاحات الأطفال الصغار، ولكنها في الوقت ذاته تحترم قرارات الوالدين بخصوص تطعيم أطفالهم من حيث المبدأ أو موعد التطعيم. وبمجرد وصول التطعيمات إلى إسرائيل، يمكن لكل من يريد تطعيم أطفاله التوجه إلى صناديق المرضى.

وبحسب التقرير فإن مفوض كورونا البروفيسور سلمان الزرقاء أوضح للصحفيين أمس (الأربعاء) أن هناك زيادة بنسبة 300٪ في عدد مرضى كورونا في الحالات الحرجة والخطيرة بالمستشفيات. وقال"تجاوزنا عتبة الـ 300 من الراقدين في المستشفيات بحالة حرجة. في بداية الشهر كنا أقل من 100".

وأضاف الزرقاء "أكثر المتضررين هم من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص من جميع الأعمار المصابين بأمراض متزامنة. وهناك أيضًا زيادة مستمرة في نسبة العدوى ومقدار الحالات الإيجابية، ولكن هذا هو غيض من فيض لأن الكثيرين يمتنعون عن الوصول لإجراء الفحص."

وأشاد البروفيسور بالأنظمة التي تم إقرارها هذا الأسبوع والتي تمكّن من اعتبار اختبار المستضد المنزلي أمام الكاميرا، بمثابة اختبار مؤسسي يجري الاعتراف به. مع العلم، أنه تم يوم أمس تشخيص نحو 12 ألف حالة كورونا تم التحقق منها باختبارات PCR وبلغ عدد المرضى في حالة حرجة 307.