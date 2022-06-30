حُلّت الكنيست: لابيد وبينيت يجريان مراسيم الاستبدال في حفل رسمي

"ها أنا أحول إليك عصا الرسل المقدسة، والمسؤولية عن دولة إسرائيل. أتمنى لك أن تحافظ عليها وأن يحرسك الله"

قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت لرئيس الوزراء الجديد ووزير الخارجية يائير لابيد خلال حفل تسليم المناصب "ها أنا أحول إليك عصا الرسل المقدسة، والمسؤولية عن دولة إسرائيل. أتمنى لك أن تحافظ عليها وأن يحرسك الله". واجتمع في مكتب رئيس الوزراء رئيسا الوزراء الجديد والمنتهية ولايته برفقة زوجتيهما ولفيف من كبار الموظفين للمشاركة في الاحتفال.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون حل الكنيست مر بأغلبية 92 عضو كنيست، وأقر في الأثناء موعد إجراء الانتخابات المقبلة حيث اتفق على الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان لابيد قد توجه من فوره إلى متحف ياد فاشيم في خطوة رسمية قبل تسلمه منصبه الجديد علمًا أن والده المرحوم عضو المنيست طومي لابيد كان واحدًا من الناجين من الهولوكوست. وقال لابيد خلال تلك الزيارة: " "جئت إلى هنا كرئيس للوزراء حتى أتعهد أمام والدي بأنني سأحافظ دومًا على إسرائيل قوية".

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت لأخبار "كان" في أعقاب التصويت: "هذه الدولة أكبر من مقاس هذا وذاك، بحمد الله البلاد ستواصل المضي".