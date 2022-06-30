العراق: القبض على المسؤول العسكري لجنوب نينوى في تنظيم "داعش"

"المعتقل من العناصر الإرهابية وشغل منصب المسؤول العسكري لجنوب نينوى ويكنى بـ(أبو فلاح) وجرى تسليمه"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن القبض على المسؤول العسكري لجنوب نينوى في تنظيم "داعش" "إثر عملية نوعية تستند على المعلومة الدقيقة والمراقبة المستمرة لتحركات أحد الإرهابيين من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية".

وأشار البيان إلى أن "المعتقل من العناصر الإرهابية وشغل منصب ما يسمى المسؤول العسكري لجنوب نينوى بـ(أبو فلاح) وجرى تسليمه لجهة الطلب أصوليا".

وأفاد البيان أن "المعلومات أكدت محاولة أحد الإرهابيين الذين كانوا في مخيم الهول بسوريا الدخول إلى مخيم الجدعة بقصد التخفي والابتعاد عن عيون الأجهزة الاستخبارية". وأضاف: "تم إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من دخول المخيم".

ويتواجد نحو 30 ألف عراقي، 20 ألف منهم دون سن الرشد، بمخيم الهول المخصص لعوائل وذويّ عناصر تنظيم "داعش"، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.