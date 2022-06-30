الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يؤيد نتنياهو رغم "خيبة أمله معه من نواحٍ معينة"

سينظر ترامب في تأييد نتنياهو في الانتخابات"لكن بشكل عام، أحببته كثيرًا وإذا ترشح سأفكر بالتأكيد في الأمر"

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سينظر في تأييد بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على الرغم من "خيبة أمله معه من نواحٍ معينة" واضاف "لكن بشكل عام، أحببته كثيرًا وإذا ترشح سأفكر بالتأكيد في الأمر".

وأكد ترامب على أنه سوف يرى ماذا سيحدث "لا أعرف أن هذا سيحدث لقد خيب أملي بطرق معينة لكنه قام أيضًا بعمل جيد جدا بطرق أخرى."

جاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة نيوزماكس الإخبارية الأمريكية المحافظة.

جدير بالذكر أن ترامب نفسه يفكر في خوض انتخابات أخرى في البيت الأبيض في عام 2024 بعد فترة واحدة كرئيس.

وأطيح بنتنياهو الصيف المنصرم من مكتب رئيس الوزراء بعد أن ترأس الحكومة الإسرائيلية لمدة 12 عاما متتالية وهو رقم قياسي.

وكان يُنظر إلى ترامب ونتنياهو على أنهما حليفان مقربان خلال فترة ولاية تارمب، على الرغم من أن علاقتهما تدهورت بعد أن هنأ نتنياهو جو بايدن بفوزه في الانتخابات عام 2020.

وسيحاول نتنياهو أن يصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى عند إجراء الانتخابات في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.