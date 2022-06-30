الرئيس الإسرائيلي يلتقي برئيس الوزراء القادم يائير لابيد في مقر الرئاسة في القدس

"نحن في فترة انتخابات جديدة هي الانتخابات الخامسة في فترة قصيرة جدًا، وهي غير صحية وغير مفيدة لدولة إسرائيل"

التقى الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال، اليوم الخميس، برئيس الوزراء الجديد يائير لابيد وعقيلته ليحي، في منزل رئيس الدولة في القدس.

قال رئيس الدولة في بداية اجتماعهم: "نحن في فترة انتخابات جديدة هي الانتخابات الخامسة في فترة قصيرة جدًا، وهي غير صحية وغير مفيدة لدولة اسرائيل. يجب أن نتذكر أنه أولاً وقبل كل شيء، ان هناك دولة يجب إدارتها وعلينا ان نقودها، دولة يجب أن تهتم باحتياجات مواطنيها، حتى لو كانت هناك انتخابات"

وأضاف:" أود أن أهنئك وأتمنى لك التوفيق" وقال الرئيس للابيد "لقد وصلت إلى هذا المنصب مع الكثير من الخبرة، مع العديد من المهارات وإثبات القدرة السياسية الكبيرة. أتمنى لك الكثير من التوفيق، لأن نجاحك هو نجاح الدولة بغض النظر عن الانتخابات. أقدم مساعدتي ودعمي كما فعلت مع أي رئيس وزراء ومعك. أنا متأكد من أننا سنعمل معًا بنجاح.