قطر تقدم دعما ماليا للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار "لدفع رواتب عسكريين"

مصدر عسكري لبناني:"المساعدة القطرية هي المساعدة المالية الاولى التي ستصبّ لصالح رواتب العسكريين"

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، عن دعم مالي بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني تشمل بحسب مصدر لبناني دفع رواتب عسكريين والذي يواجه صعوبات كبرى تتعلق بتأمين حاجاته الأساسية على وقع الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد،

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها على تويتر إنه "بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلنت قطر عن تقديمها دعما بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني".

وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس إن المساعدة القطرية هي المساعدة المالية الاولى التي ستصبّ لصالح رواتب العسكريين.

ويواجه الجيش اللبناني على وقع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية من غذاء وأدوية وصيانة عتاد.

وجاء الاعلان عن الدعم القطري على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت للمشاركة في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب دعا إليه لبنان.

والتقى الوزير القطري قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. ونقل بيان قطري عن الشيخ محمد قوله إن الإعلان عن هذه المساهمة "يأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".