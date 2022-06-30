بسبب الفترة القصيرة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته

بسبب الفترة القصيرة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، نفتالي بينيت، وهي أقصر فترة في تاريخ البلاد، قد يُحرم من بعض المزايا التي يأخذها كل رئيس وزراء سابق كالمكتب، السكرتارية ومساعد لسنوات عدة. نظرًا لأن بينيت لم يصل إلى الحد الأدنى لمدة عام ونصف، فلا يحق له الحصول على نفس المزايا.

في مكتب بينيت، اكتشفوا الأمر فقط هذا الأسبوع، وهم الآن يحاولون معرفة ما إذا كانت الفترة الزمنية التي سيشغل فيها منصب رئيس الوزراء البديل، والتي سيبقى فيها لفترة نصف عام سوف تحسب له، ويتم فحص القضية من قبل المستشارين القانونيين الذين سيتعين عليهم اتخاذ قرار في الموضوع، حيث أن مسألة رئيس الوزراء البديل هي مسألة جديدة. ولكن حتى هذه اللحظة، بينيت غير مؤهل للحصول على المزايا. بحسب تقرير نشره موقع 13 الاخباري.