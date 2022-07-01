اليوم الأول للابيد كرئيس للوزراء: لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام ومنسق أسرى الحرب والمفقودين

يأتي اللقاء بين الاثنين بعد أيام قليلة من الفيديو الذي نشرته حماس ، والذي يظهر فيه الأسير هشام السيد

مرت ساعات قليلة منذ أن تولى يائير لابيد منصبه رسميًا كرئيس للوزراء، والجدول الزمني المتوقع منه في الأيام المقبلة لن يترك له الكثير من اللحظات لاستيعابها.

ومن المنتظر أن يعقد صباح اليوم (الجمعة) اجتماعين في منطقة "كيريا" في تل أبيب الأول مع رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار والثاني مع منسق أسرى الحرب يارون بلوم. ويأتي اللقاء بين الاثنين بعد أيام قليلة من الفيديو الذي نشرته حماس ، والذي يظهر فيه الأسير هشام السيد وهو معلق ببالون أكسجين.

يُعقد يوم الأحد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة لابيد، تناقش فيه تشكيلات اللجنة الوزارية لشؤون خدمات الأمن العام تعديل قرار الحكومة الصادر في 27 يونيو\حزيران 2021 ، من المقرر أن يعمل رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت كعضو في اللجنة الوزارية لشؤون خدمات الأمن العام بعد انتهاء ولاية الوزير ماتان كاهانا في 15 ايار\مايو.

بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الحكومة تطوير وإنشاء مركز للتدريب والتعليم في متحف الأسرى في القدس تحت الأرض، والموافقة على تعيين نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء،

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ينطلق لبيد يوم الثلاثاء المقبل في زيارة دبلوماسية إلى باريس ، يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وسوف يقسم بقية الأسبوع بين تل أبيب والقدس.