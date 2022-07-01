غانتس: "هذا انتهاك لسياسة الغموض لدولة إسرائيل"

على ضوء الجدل الداخلي الذي تم الكشف عنه في مؤسسة الأمن الاسرائيلية بشأن الصفقة النووية، والتعرض لهجمات إلكترونية في إيران، أعلن وزير الأمن بيني غانتس الليلة الماضية (الخميس) أنه أصدر تعليماته لرئيس جهاز الأمن بإجراء تحقيق في التسريبات الأخيرة من المناقشات المغلقة في جهاز الأمن، بما وصفها بـ "انتهاك لسياسة الغموض لدولة إسرائيل".

جاء إعلان غانتس بعد ساعات قليلة من الكشف الليلة الماضية، حيث قام رئيس الأركان العامة أفيف كوخافي بزيارة الوحدة 8200 التابعة لشعبة المخابرات أمس، شاكرا إياهم على تصرفاتهم المختلفة.

وشاهد خلال الزيارة مقطع فيديو يظهر الضرر والذعر خلال هجوم إلكتروني أصاب مصنعًا استراتيجيًا للفولاذ يوم الاثنين الماضي وهو هجوم كان وفقًا لـ "المتخصصين" مسؤولة عنه دولة عظمى مع قدرات إلكترونية كبيرة. وقالوا إن خلفية هذا الهجوم كانت الهجوم السيبراني الذي اشتبه به قراصنة إيرانيون، والذي تسبب في إنذارات في القدس وإيلات في أوائل الأسبوع الماضي.