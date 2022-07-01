جاء هذا بعد عدة سنوات من العمل المكثف بقيادة شراكة كاملة بين شعبة المخابرات والبحرية الاسرائيلية.

مُنحت شهادات التقدير لوحدات تطوير المشاريع التي جلبت ميزة استخباراتية وعملياتية كبيرة للجيش الإسرائيلي وساهمت في أمن إسرائيل. بحيث منح قائد البحرية شهادات تقدير لتطوير المشاريع التي وصلت إلى مرحلة النضج التشغيلي التي نفذت خلال عدة سنوات من العمل المكثف بقيادة شراكة كاملة بين شعبة المخابرات والبحرية الاسرائيلية، بحسب "يسرائيل هيوم".

تعكس المشاريع الابتكار التكنولوجي والبراعة العملياتية غير العادية والتفكير الإبداعي للمقاتلين والقادة، وسوف تمكن من تعزيز التفوق البحري لذراع البحر.

وقال رئيس حوض بناء السفن الاستخبارية العميد أ. "لقد وصلنا في الأشهر الأخيرة إلى عدد من الاختراقات في مجال المخابرات نتيجة التعاون الوثيق بين حوض بناء السفن الاستخبارية في الذراع البحرية والوحدات في شعبة المخابرات. ونشأت الإنجازات من الإبداع والتفكير والتعاون الوثيق بين الهيئات. واضاف: أشكر جميع الذين شاركوا في هذا العمل الهام وأعتز بهم ".

قال قائد سلاح البحرية، اللواء دافيد سار سلمة، "إن عملكم الرائد يمكّنكم من ترقية القدرات العملياتية والاستخبارية والاستراتيجية ويضع الجيش الإسرائيلي بشكل عام والذراع البحري بشكل خاص في التقدم العملياتي والتكنولوجي".