الأردن: الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك عبد الله الثاني

في حالة سفر الملك أو تعذر قيامه بمهامه يختار نائبا عنه لتسيير أعمال البلاد في هذه الفترة.

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأمير فيصل بن الحسين، أدى اليمين الدستورية، اليوم الجمعة، نائبا للعاهل الأردني عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة، وفي حالة سفر الملك أو تعذر قيامه بمهامه يختار نائبا عنه لتسيير أعمال البلاد في هذه الفترة.

والأمير فيصل( من مواليد 1963) هو الابن الثالث للعاهل الراحل الملك حسين، والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، وقد تولى عددا من المناصب منها العسكرية قبل أن يولي اهتمامه بالأنشطة الرياضية.

ومنذ 1999 كان الأمير فيصل قائدا لقوات الأمن الخاصة بالملك في الحرس الملكي، وبقي حتى عام 2008، حين بدأ في تأسيس "المركز الوطنى لإدارة الأمن والأزمات" الذي أصبح رئيسا له منذ عام 2015، وتقاعد عام 2017 من منصبه في الجيش الأردني، وكان يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة.

وبرز اسم الأمير فيصل في مجال الرياضة، خاصة بعد ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2015، وكان قبل ذلك في 2011 انتخب نائبا لرئيس الاتحاد.

تلقىفيصل تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمّان، ثم واصل دراسته في المملكة المتحدة، قبل أن ينتقل عام 1971 إلى الولايات المتحدة. وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية عام 1985، وعلى الماجستير في الإدارة عام 1998.