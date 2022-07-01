تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش: معتقلون فلسطينيون يتعرضون للتعذيب في الضفة الغربية وغزة

دعت المنظمة إلى "قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية التي ترتكب مثل هذه الجرائم وفتح تحقيق في الموضوع"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، اليوم الجمعة إن "المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرضون للتعذيب المنهجي على أيدي السلطات، والتي قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية"وحثت على "فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية الدول المانحة إلى "قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية التي ترتكب مثل هذه

الجرائم"، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وزُعم أن قوات الأمن الفلسطينية في تقريرها "تستخدم الحبس الانفرادي والضرب، بما في ذلك الجلد على الأقدام، وإجبار المعتقلين على وضعيات مؤلمة لفترات طويلة ... لمعاقبة وترهيب المنتقدين والمعارضين وانتزاع الاعترافات".

جاءت الاتهامات بعد عام من وفاة نزار بنا ، المعارض السابق للسلطة الفلسطينية وتقول عائلته إنه "توفي بعد أن ضربته السلطات بهراوات معدنية" حيث أشعلت وفاته أسابيع من الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية ، تم تفريق بعضها بعنف.

وعلى إثر وفاة نزار بنات اعتقلت السلطات الفلسطينية 14 ضابطا، الذين يحاكمون أمام محكمة عسكرية، تقول منظمة العفو الدولية إن "السلطة الفلسطينية فشلت في محاسبة قواتها الأمنية وكبار قادتها على مقتل بنات"

وأفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن "السلطة الفلسطينية تواصل اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين" وتابعت "تشكل الانتهاكات المنهجية من قبل السلطة الفلسطينية وحماس جزءا أساسيا من قمع الشعب الفلسطيني".