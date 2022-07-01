المجلة الفرنسية"جون أفريك": المغرب سيفتح سفارة له بإسرائيل قريبا

الافتتاح المتبادل لسفارتين في البلدين دليل على أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل قد اتخذ منعطفا حاسما

أفادت المجلة الفرنسية "جون أفريك" أن المغرب يستعد لفتح سفارة له بإسرائيل، وأكدت المجلة أن وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال خلال ندوة صحفية 15 يونيو/حزيران المنصرم، بأن ناصر بوريطة سيزور إسرائيل خلال هذا الصيف، ويستم فتح سفارتين في إسرائيل والمغرب.

ولم تكذب الخارجية المغربية الخبر إلا أنه تم تأكيده من طرف الدبلوماسية الأمريكية عبر ناطقها الرسمي بسفارة الرباط الذي أكد على أن حلفاء الولايات المتحدة سيفتحون قريبا سفاراته، مضيفا أن تقوية العلاقات بين المغرب واسرائيل سوف تخلق فرصا جديدة من أجل السلام والازدهار بالمنطقة.

وقالت السفارة الأمريكية في الرباط ، إن وجود إسرائيل كدولة مراقبة في مناورات الأسد الإفريقي2022 ، أكبر مناورة عسكرية في إفريقيا ، يشارك في تنظيمها المغرب والولايات المتحدة، هو خطوة أخرى في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وسيكون الافتتاح المتبادل لسفارتين في البلدين دليل على أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل قد اتخذ منعطفا حاسمًا، وسيتفتتح المغرب هذا الصيف سفارة له في إسرائيل خلال زيارة رسمية لوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييلت شاكيد، قد أعلنت في أول تصريح علني لمسؤول إسرائيلي عن دعم بلادها للسيادة المغربية على الصحراء، جاء هذا خلال اجتماعها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارتها. وزارة الخارجية المغربية شددت في بيانها بأن الاجتماعات بين الجانبين تعكس التزام البلدين استئناف العلاقات الرسمية الكاملة بين المغرب وإسرائيل.