تقرير: إيران تبني "زورقا شبحيا" في الخفاء وأقمار "آيرباص" ترصده

يمكن للزورق أن يحمل ما بين 4 إلى 8 صواريخ من طراز "نور" أو "قادر" المضادة للسفن، النسخ الإيرانيةلصواريخ "C-802

أفاد المعهد البحري للولايات المتحدة، بأن صور الأقمار الصناعية أظهرت زورقا "شبحيا" جديدا قيد البناء في إيران، ما يعزز المخاوف من سعي إيران لتهديد أمن الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن "الزورق المجهول يتسم بقدرة تخف أكبر من الأنواع السابقة، كما أن بإمكانه حمل صواريخ."

وذكر تقرير المعهد أنه رصد الزورق بحوض بناء السفن في جزيرة قشم، ويظهر في صور الأقمار الصناعية التجارية التي شاركتها شركة "آيرباص" على "غوغل إيرث". ويمكن رؤية الزورق الجديد بجوار زورق صواريخ جديد آخر، عبارة عن كورفيت صاروخي. ويتمتع هذا التصميم بقدرة على التخفي أيضًا، ويبدو حديثا بشكل عام.

ويحمل النوع الجديد بعض أوجه التشابه مع الأنواع الأخرى في الشكل العام، لكنه أصغر بشكل ملحوظ، حيث يبلغ طوله حوالي 166 قدما، وعرضه 46 قدما أو 14 مترا.

ويبدو أن الزورق الجديد يفتقر إلى مهبط مروحيات الهليكوبتر الموجودة بطراز سابق، لكنه لم يكتمل بالوقت الراهن، لذا من الصعب تقييم الشكل النهائي. كما توجد فتحتان بسطح السفينة من الخلف، مما يشير إلى أنها أنابيب للصواريخ.

ويمكن للزورق أن يحمل ما بين 4 إلى 8 صواريخ من طراز "نور" أو "قادر" المضادة للسفن، وهي النسخ الإيرانية عن عائلة صواريخ "C-802" الصينية، المساوية تقريبا للصواريخ الشهيرة "هاربون" و"نبتون".

وبالنظر إلى حوض بناء السفن الذي يتواجد فيه الزورق وتشابهه مع كورفيت الصواريخ السابق، يرجح أنه يتم بناء الزورق الجديد من أجل الحرس الثوري.

وأشار المعهد البحري للولايات المتحدة إلى أن بحرية الحرس الثوري هي خدمة بحرية منفصلة عن البحرية النظامية، أو البحرية الإيرانية.