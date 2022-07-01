إسرائيل: نتنياهو يتمنى "فترة هدوء أمني" لرئيس الوزراء المؤقت يائير لابيد

قال المتحدث باسم لابيد في بيان إن نتنياهو تلقى دعوة "للحضور الإحاطة الأمنية في مكتب لبيد مع السكرتير العسكري"

قال رئيس المعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، لرئيس الوزراء الجديد المؤقت يائير لابيد بعد ظهر الجمعة "أتمنى لكم ولنا جميعا أن تكون الأشهر الأربعة المقبلة فترة هدوء أمني"كما هنأه على رئاسة الحكومة.

وبحسب المتحدث باسم نتنياهو ، فإن "نتنياهو اقترح على لابيد أن تجري التحديثات الأمنية بينهما من خلال السكرتير العسكري من أجل منع تحويل الإحاطة الأمنية إلى أداة سياسية خلال فترة الانتخابات”.

من جهته ، قال المتحدث باسم يائير لبيد في بيان إن نتنياهو تلقى دعوة "للحضور الإحاطة الأمنية في مكتب لبيد مع السكرتير العسكري".وكان لابيد قد اصبح رسميا رئيسا للوزراء الرابع عشر في تاريخ إسرائيل منتصف ليل الجمعة.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صوت أمس الخميس رسميًا على حل نفسه بشكل كامل، بموافقة 92 عنائبا لصالح قانون الحل، فيما لم يصوت أحد ضد القانون، وأعلن الكنيست عن موعد الانتخابات المقبلة، حيث حدد الأول من تشرين الأول/نوفمبر المقبل موعدا جديدا للانتخابات العامة، هي الخامسة في إسرائيل خلال أربع سنوات.

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