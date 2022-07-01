تقرير: عدد الإعدامات في إيران ارتفع أكثر من الضعف في الأشهر الستة الأولى من 2022

من يناير 2021 إلى يونيو 2022 أعدم 251 شخصا شنقا في إيران، مقابل 117 شخصا في الفترة نفسها من 2021.

قالت المنظمة غير الحكومية "حقوق الإنسان في إيران"، اليوم الجمعة، إن "عدد الأشخاص الذين أُعدموا في إيران ارتفع أكثر من الضعف في النصف الأول من 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2021"، موضحة أن "الزيادة تهدف إلى نشر الخوف مع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت تقرير المنظمة المتمركزة في النروج إلى أنه بين الأول من كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو 2022، أعدم 251 شخصا شنقا في إيران، مقابل 117 شخصا في الفترة نفسها من 2021.

وتُنفذ عمليات الإعدام في إيران - إحدى أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام إلى جانب الصين والسعودية - شنقا.

وقال مؤسس المنظمة غير الحكومية محمود أميري مقدم لوكالة فرانس برس "لا شك في أن الهدف من عمليات الإعدام هذه هو إحباط الاحتجاجات المتزايدة ضد النظام". واضاف "وحدها ردود الفعل الدولية القوية والحملات الوطنية التي تدين عمليات الإعدام يمكن أن تمس سياسيا السلطات (الإيرانية) وتوقف هذا الاتجاه المقلق".

وأشار إلى أن 137 من هذه الإعدامات نُفذت منذ بدء الموجة الجديدة من الاحتجاجات في السابع من أيار/مايو.وقالت المنظمة غير الحكومية إن بين الذين أعدموا ست نساء.

والأربعاء وحده أُعدم ثمانية سجناء أدينوا بالاغتصاب والقتل في سجن رجائي شهر الواقع خارج طهران.

وأدانت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف عند تقديم التقرير الأخير لغوتيريش حول إيران في نهاية حزيران/يونيو بمواصلة "فرض عقوبة الإعدام على أفعال غير مدرجة بين +أخطر الجرائم+ التي تنتهك المعايير الدولية لمحاكمة عادلة ".