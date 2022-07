سوريا: إصابة شخصين في هجوم بصواريخ منسوب لإسرائيل استهدفت جنوب مدينة طرطوس

أعلنت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم السبت، عن استهداف جنوب مدينة طرطوس السورية بعدة صواريخ منسوب لإسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، وإلى بعض الأضرار المادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن إسرائيل نفذت ما وصفته بـ"عدوان جوي" بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس. مضيفة أن " القصف استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس"، مؤكدة أن "القصف الصاروخي المنسوب لإسرائيل أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية" حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.