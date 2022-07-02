سوريا: إصابة شخصين في هجوم بصواريخ منسوب لإسرائيل استهدفت جنوب مدينة طرطوس

"القصف الصاروخي المنسوب لإسرائيل أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية"

أعلنت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم السبت، عن استهداف جنوب مدينة طرطوس السورية بعدة صواريخ منسوب لإسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، وإلى بعض الأضرار المادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن إسرائيل نفذت ما وصفته بـ"عدوان جوي" بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس. مضيفة أن " القصف استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس"، مؤكدة أن "القصف الصاروخي المنسوب لإسرائيل أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية" حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

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وتابعت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 6.30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، نفذت إسرائيل هجوما جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة، ووقوع بعض الخسائر المدنية".