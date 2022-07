إيران : مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين إثر ثلاثة زلازل تفوق قوتها 6 درجات جنوب البلاد

أكدت وسائل إعلام إيرانية، أنّ ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 19 بجروح إثر ثلاثة زلازل تجاوزت شدّتها 6 درجات ضربت جنوب إيران في ساعة مبكرة اليوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنّ "3 زلازل بقوّة 6,1 و6,1 و6,3 (على مقياس) ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم السبت".

وأضافت الوكالة نقلا عن محافظ هرمزجان، مهدي دوستي، قوله إنّ "الزلازل القويّة والعشرات من التوابع الزلزاليّة أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير"، موضحا أنّ "غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمّرت الزلازل معظم منازلها"، حسب موقع الميادين.

ونقلت الوكالة عن فؤاد مراد زاده حاكم ولاية بندر لنجة قوله إنّ "جميع الضحايا لقوا حتفهم في الزلزال الأول ولم يصب أحد في الزلزالين التاليين لأن الناس كانوا بالفعل خارج منازلهم".

ومن جانب آخر، قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في بيان، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، من صباح اليوم السبت، حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير.