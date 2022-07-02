قراصنة إيرانيون يخترقون مواقع لشركات السياحة الإسرائيلية ويسربون بيانات 300 ألف شخص

أكدت الهيئة، أن ”المعلومات المسربة تتضمن أرقام هواتف، وعناوين، وتواريخ، وأماكن الإجازات المحجوزة"

أعلنت هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين، تمكنوا من اختراق حسابات 300 ألف إسرائيلي والحصول على معلوماتهم الشخصية وتسريبها.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية، إن عملية الاختراق من قبل القراصنة الإيرانيين وقعت قبل نحو أسبوعين، مضيفة أن ”الهجوم الإيراني أثّر على مواقع الويب التي تديرها شركة Gol Tours LTD، وهي شركة سياحية إسرائيلية تمتلك أكثر من 20 موقعًا إلكترونيًا لحجز السفر“.

وأكدت هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية، أن ”المعلومات المسربة تتضمن أرقام هواتف، وعناوين، وتواريخ، وأماكن الإجازات المحجوزة، ومعلومات طبية حساسة عن الإسرائيليين“، مشير إلى أنها ”اتصلت على الفور بمالك شركة Gol Tours LTD في أعقاب الاختراق، في محاولة لمعالجة الثغرات الأمنية التي استغلها المتسللون الإيرانيون، لكنها قوبلت برفض التعاون“.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، ”لم يتم إجراء التغييرات المطلوبة“، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة، مؤكدة أن مالك شركة ”Gol Tours LTD“ رفض معالجة الخروقات الأمنية الناتجة عن الهجوم الإيراني لأنها ستكلفه أموالًا للقيام بذلك.

ويأتي هذا الحادث، بعد أسابيع من إصدار تعليمات لشركات الاتصالات الإسرائيلية لتعزيز الأمن السيبراني، حيث أطلقت الحكومة الإسرائيلية مبادرة جديدة لحماية إسرائيل من الهجمات عبر الإنترنت وسط تصاعد في عمليات الاختراق التي تستهدف المواقع الإسرائيلية.