قام وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، بعقد اجتماع تشاوري بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك غداة مناشدة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الدول العربية وخصوصاً الخليجية منها لـ"احتضان" بلاده.

وأجرى وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً في بيروت، بحثوا خلاله العمل العربي المشترك، وذلك تمهيداً للقمة العربية المقررة في الجزائر خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله وزراء الخارجية العرب، في قصر بعبدا الرئاسي، صباح اليوم، على أهمية تضامن الدول العربية وتعاونها في ظل ما تشهده من أزمات وضغوط وتحولات، مشيراً إلى ما تعانيه بعض الدول العربية من حروب، حسب موقع الخليج أون لاين.