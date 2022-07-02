أجرى وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً في بيروت، بحثوا خلاله العمل العربي المشترك

قام وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، بعقد اجتماع تشاوري بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك غداة مناشدة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الدول العربية وخصوصاً الخليجية منها لـ"احتضان" بلاده.

وأجرى وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً في بيروت، بحثوا خلاله العمل العربي المشترك، وذلك تمهيداً للقمة العربية المقررة في الجزائر خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله وزراء الخارجية العرب، في قصر بعبدا الرئاسي، صباح اليوم، على أهمية تضامن الدول العربية وتعاونها في ظل ما تشهده من أزمات وضغوط وتحولات، مشيراً إلى ما تعانيه بعض الدول العربية من حروب، حسب موقع الخليج أون لاين.

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وكان الرئيس اللبناني قد أكد خلال لقائه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، أمس الجمعة أن بلاده "يتعلق بعلاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي".

ومن جانبه، ناشد رئيس الحكومة اللبناني المكلّف نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، الدول العربية وخصوصاً الخليجية لـ"احتضان لبنان" مؤكداً التزام بلاده بسياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي.

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، إن ميقاتي جدد، خلال حفل عشاء لوزراء الخارجية العرب، أن لبنان سيلتزم بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية بما يعزز سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي، كما جدد التزامه ببسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الإساءة الى الدول العربية أو تهديد أمنها، إنطلاقاً من لبنان.

وأضاف: "أناشد الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وكما أن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فان لدى كل لبناني مخلص قناعة بان كل بلد عربي هو وطنه الثاني"، معربا عن "أمله في أن تحمل الأيام المقبلة الأمن والاستقرار للدول العربية، والسلام والأمان للبنان".

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وأكدت الحكومة اللبنانية في أكثر من حديث تمسكها بحاضنتها العربية، وبعزمها على توفير أفضل علاقات ممكنة مع دول الخليج، ولا سيما السعودية.

ويأمل لبنان في الحصول على دعم عربي للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها منذ نهاية الحرب الأهلية مطلع تسعينيات القرن الماضي.