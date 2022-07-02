القنصل الإسرائيلي السابق في اسطنبول ينفي الأنباء التركية: "لم أكن هناك"

أوضح ليفي سباري أنه لم يكن حاضرا في تركيا إطلاقا في هذا اليوم لأنه يحرص على الانصياع لتعليمات الحكومة

نفى يوسي ليفي سباري، القنصل الإسرائيلي السابق في اسطنبول، اليوم (السبت)، في مقابلة مع برنامج "نظام عالمي" على القناة 12 الاسرائيلية، التقارير الواردة في تركيا عن إنقاذه في اللحظة الأخيرة من فندق في اسطنبول.

وأوضح ليفي سباري أنه لم يكن حاضرا في تركيا إطلاقا في هذا اليوم لأنه يحرص على الانصياع لتعليمات الحكومة التي حثت الإسرائيليين على عدم الحضور إلى المكان.

وقال ليفي سباري: "لم أكن هناك". "بصفتي دبلوماسيًا، نتعرض أنا وأصدقائي للعديد من التهديدات عندما نكون في الخارج. هذا شيء معروف. هذا صحيح بالنسبة للتهديدات التي يتم توجيهها باستمرار إلى الدبلوماسيين، بما في ذلك أولئك الموجودين في أوكرانيا وإسطنبول وأماكن أخرى. ولكن عندما تقول الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية لا تسافروا إلى تركيا لأنها خطيرة، فأنا أحترم تعليمات حكومتي ".

وتابع ليفي: "سبب موافقي على إجراء مقابلة حول هذا الموضوع لأقول إنني لم أكن هناك، لا يخالف تعليمات الحكومة، ولم أكن لأفكر في القيام بذلك. وأعتقد أنه على جميع الإسرائيليين الامتثال لهذه التعليمات. وان "ما يعلن عنه الأتراك هو على مسؤوليتهم".

أفادت أنباء في تركيا يوم أمس أن ليفي سباري كان هدفا لفرقة إيرانية كانت تنوي تنفيذ هجوم في اسطنبول. وبحسب التقارير الواردة في البلاد، أنقذت السلطات ليفي سباري وأعيد إلى إسرائيل في "عملية جرت كما في الأفلام".