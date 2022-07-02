الجيش الإسرائيلي يعترض ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله كانت في طريقها إلى منصة النفط "كاريش"

ووصلت الطائرة قرابة الساعة 15:00 من اتجاه لبنان وتم اعتراضها من قبل مقاتلات وسفينة صواريخ.

اعترض الجيش الاسرائيلي ثلاث مسيرات تابعة لحزب الله اليوم (السبت). ووصلت المسيّرات المعادية في حوالي الساعة 15:00 من اتجاه لبنان، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​، باتجاه منصة القرش في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وتم اعتراضها من قبل مقاتلات وسفينة صواريخ. ولأول مرة، شاركت سفن حربية في الاعتراض، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه ناجح، بإطلاق صاروخ برق.

وكشف التحقيق الأولي في الحادث أن الطائرات بدون طيار لم تشكل أي تهديد حقيقي أثناء تحليقها حتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط​​، حيث تم اعتراض إحدى الطائرتين بدون طيار بواسطة طائرة مقاتلة، بينما تم اعتراض الطائرتين الأخريين بصاروخ برق، وهو جزء من نظام دفاع صاروخي للسفن. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن هذه محاولة للإضرار بالمفاوضات مع لبنان بشأن المياه الاقتصادية

كما أظهر التحقيق أن المسيّرات أقلعت من لبنان وحلقت على ارتفاعات منخفضة وبعضها بسرعات منخفضة، وتم اعتراض الطائرات بدون طيار من مسافة أميال قليلة إلى عشرات الأميال من منصة القرش النفطية. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أنظمة الكشف والإنذار عملت بالشكل المطلوب، ونفذت مفهوم الدفاع الجوي متعدد الطبقات بأفضل طريقة، مع التشغيل الاحترافي للمقاتلين في البحر والجو الذين حققوا المهمة الدفاعية بنجاح كبير.

وعقد وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس، الليلة اجتماعا بمشاركة رئيس الأركان وقائد القوات المسلحة ومسؤولين كبار آخرين في وزارة الأمن عقب اعتراض طائرات مسيرة في المنطقة الشمالية. وقال الوزير ان "منظمة حزب الله تقوّض قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية وهو أمر ضروري للاقتصاد اللبناني ومواطنيها".